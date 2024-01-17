Murat Kurum'a Ali Koç'tan Süper Kupa önerisi

17 Ocak 2024 21:06 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 21:09

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübüne ziyaret gerçekleştirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kurum'un ziyareti sırasında Süper Kupa'nın oynanacağı yer için öneride bulundu.

Ali Koç, Kurum'a "İktidar mensubu bir siyasetçi olarak sizden ricamız, Süper Kupa'nın deprem bölgesinde oynanmasını öneri olarak sunmak istiyoruz. Bence çok faydalı olur." diyerek tavsiye verdi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kurum'un Ali Koç'a cevabı ise "Takipçisi ve destekçisi olacağız. Hassasiyetinden dolayı da Ali Koç başkanıma çok teşekkür ediyorum" oldu.

Öte yandan Ali Koç deprem felaketinin birinci yıl dönümü için geliri depremzedelere bağışlanmak üzere İstanbul'daki büyük takımların veteranları ve futbolu yeni bırakmış ülke çapında tanınan oyunculardan oluşan bir turnuva düzenlenmesini planladıklarını bildirdi.

Ali Koç konuyla ilgili şunları söyledi:

"Oradaki vatandaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. TFF ile de konuştuk biraz önce. El birliğiyle, güç birliğiyle umarım bu organizasyonu yapabiliriz. Bakarsınız öyle başarılı olur ki geleneksel olur. Şimdiden bunun için çalışmaya başlıyoruz."