Fernando Muslera’nın yeni maaşı belli oldu

14 Nisan 2024 18:20 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 18:28

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki kaleci Fernando Muslera ülkesine döneceği konuşulurken, Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur, Muslera ile yeni sözleşme imzalanacağını müjdelemişti. Tecrübeli kaleci de geleceğiyle ilgili konuya net olarak noktayı koydu.

Fanatik'te yer alan habere göre; Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini netleştiren detaylardan biri de bu sezonki performansıydı. Sarı-Kırmızılılar bir süre kaleci aramayı denese de Nando'nun şampiyonluk modunu açmasıyla bu arayışlar da rafa kalktı. Aynı zamanda deneyimli eldivenin pazarlık sürecinde eli de güçlenmiş oldu. Galatasaray Yönetimi ilk görüşmelerde 1.5 milyon Euro teklif ettiği Muslera ile 2.2 milyon Euro yıllık ücret üzerinden sözleşme imzalayacak gibi görünüyor.