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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 18:10 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:16

Nicolo Zaniolo'nin yeni durağı ülkesi oluyor

Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, Premier Lig'de inişli-çıkışlı bir performans sergiledi. Yetenekli futbolcuya İtalya ve İspanya'dan talipler var ve sezonun sonuna doğru yaklaşılırken geleceği yavaş yavaş netleşiyor.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Nicolo Zaniolo&#039;nin yeni durağı ülkesi oluyor

Galatasaray’ın, Şubat 2023’te Roma’dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, gösterdiği performansın ardından kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın yolunu tutmuştu.

Sözleşmede yer alan maddelere göre Ada ekibi, genç oyuncuyu bonservisiyle almak isterse, Cim Bom’a 22.5 milyon Euro ödeyecek. Ayrıca kontratta 15.5 milyon Euro da şarta bağlı bonuslar bulunuyor

Nicolo Zaniolo'nin yeni durağı ülkesi oluyor - 1. Resim

SEZON SONUNDA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Sezon başında pek süre bulamayan Zaniolo, son dönemde ise form tuttu. Buna göre Aston Villa’nın, İtalyan yıldızın bonservisini alma ihtimali arttı. Ancak yine de son karar sezon sonunda verilecek.

Fanatik'in haberine göre; Bu doğrultuda 24 yaşındaki oyuncunun, son haftalarda göstereceği performans kaderini belirleyecek. 34 maçta 3 gole imza atan Zaniolo da kariyerini Ada’da sürdürmeye sıcak bakıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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