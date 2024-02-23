Okan Buruk'tan Galatasaray yenilgisi sonrası ilk sözler: Seviyemizin çok altındaydık

23 Şubat 2024 03:33 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 03:44

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Çok fazla top kayıpları yaptık. Baskı yokken yaptığımız top kaybı yaptık. Maçı kaybetmekten dolayı çok neden sayarım ama özellikle baskı olmadan yaptığımız top kayıpları rakibe güç verdi. Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık." dedi.

'TAKIM OLARAK KAYBETTİK'

"Sacha Boey transferin son günleri ayrıldı. Kulüp için önemliydi. Boey'in yerine transfer yaptık ama oyuncumuz sakatlandı. Angelino'nun devam edip etmeyeceği kafamızda az çok belliydi ama gidişi geç oldu. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her zaman çaba sarf etti. Köhn'ü Avrupa listesi kapandıktan sonra almak zorunda kaldık. Bundan önceki ilk maçta da benzer 11'le çıkmıştı. Kaan'ın sakat sakat oynaması performansı etkiliyor. Kulübede yedeğimiz yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni sahadaki oyuncular değil, takım olarak kaybettik. Birçok mevki kötü oynadı bugün. Benim sorumluluğumda olan bir şey. Bazen bu tür şeyler yaşıyoruz."