Okan Buruk'tan hakem kararlarına tepki! 'VAR'dan uyarı gelmiyor genelde'

11 Ocak 2024 21:08 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 21:13

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"RAKİBİMİZ ÇABA SARF ETMEDİ"

"Rakip bugün 5'li savunmayla başladı ve topu da bize bıraktı. İki direkten dönen topumuz vardı. İkinci yarıda da top bizdeydi ama daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de bir çaba sarf etmedi açıkçası. Şanssız bir penaltı pozisyonu yaşadık."

"VAR ODASINDAN PENALTI UYARISI GELMEDİ"

"Abdülkadir Parmak'ın eliyye oynadığı pozisyon net bir penaltı ama VAR odasından uyarı gelmedi. Genelde gelmiyor zaten VAR'dan uyarı!"

"3 OYUNCUMUZ DÖNEBİLİR"

"İkinci golü atıp maçı bitirmeliydik.. 1-0 garanti bir skor değil. Son bölümde de kaçırdığımız gol oldu ama top girmedi. Oyunculaarımla da konuştum uzun bir maraton ligde bizi bekliyor. 9 eksikle geldik ama bir sonraki maçta 3 oyuncumuz dönebilir."

"HAKEM HATASI, EKSİKLER VE ZEMİN BAHANE OLMAMALI"

"Hakem de hata yapsa biz buradan kazanarak dönmeliydik. Daha güçlenip daha iyi bir şekilde sahaya çıkacağız 4 gün sonra bir maç daha var. Oraya hazırlanacağız. Hakem, eksikler, sahanın durumu bunların hiçbiri bahane değil. İçeride bunları oyuncularıma da söyledim. Buradan kazanarak ayrılmalıydık."

"REAKSİYON GÖSTERECEĞİZ"

"Bizim hücumda daha iyi işler yapmamız lazım. Pozisyonu gol çevirmek yüzdemiz düşük oluyor. Takımıma güvebiyorum, reaksiyon gösterip bir sonraki maçta ayağa kalkacağız."