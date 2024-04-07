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Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 21:02 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 21:07

Okan Buruk'tan Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe kadro açıklaması

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmzıılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Okan Buruk&#039;tan Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe kadro açıklaması

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmzıılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklaması şu şekilde:

"Bu sevgiye değer olmaya çalışmamız gerekiyor. İnşallah bunu saha içinde kalarak yapacağız. Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa'yı almak çok önemli. Buraya lig şampiyonu olarak geliyoruz. Rakibimizin nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını bilmediğim için o doğrultuda bir kadro hazırladım. Bugün burada olmak bizim için büyük bir onur."

"Buranın gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Amacımız kupayı kazanıp, müzemize bir kupa daha götürebilmek.

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Kaynak: TGRT Haber
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