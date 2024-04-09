Olympiakos-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

09 Nisan 2024 11:23 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:35

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

Scharer'i yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Alessandro Dudic olacak.

Maçta VAR koltuğunda Almanya'dan Bastian Dankert oturacakken, AVAR'da ise İsviçre'den Lionel Tschudi oturacak.