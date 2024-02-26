Ömer Faruk Ünal: Beşiktaş Erzincanspor ile Semih Kılıçsoy pazarlığı yaptı

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal TGRT Haber’de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy hakkında sürpriz bir açıklama yaptı.

Sezon başında Beşiktaş’ın Erzincanspor ile Semih Kılıçsoy pazarlığı yaptığını dile getiren Ünal’ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye ilk defa benden duyacak. Eylül ayında Beşiktaş ile Erzincanspor, Semih Kılıçsoy pazarlığı yapmışlar. Sonra da bir pürüz çıkmış, Semih Kılıçsoy Erzincan’a gitmemiş. Bunun bizzat belgelerini gözümle gördüm.

Yani Türkiye'deki teknik adamların ya da kulüplerin nasıl yönetildiğine bence çok güzel bir örnek. Eylül ayında böyle bir futbolcu var. Aralık ayında 11’de oynayamaya başlıyor ve 3 ayda 9 tane gol atıyor. Türkiye’de oyuncu nasıl kaybolur nasıl kazanılır örneği."