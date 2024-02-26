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26 Şubat 2024 21:09 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 00:24

Ömer Faruk Ünal: Beşiktaş Erzincanspor ile Semih Kılıçsoy pazarlığı yaptı

Gazeteci Ömer Faruk Ünal, sezonda başında Beşiktaş’ın Erzincanspor ile Semih Kılıçsoy pazarlığı yaptığını söyleyerek, Türkiye’deki genç futbolcuların önemini dile getirdi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal TGRT Haber’de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy hakkında sürpriz bir açıklama yaptı.

Sezon başında Beşiktaş’ın Erzincanspor ile Semih Kılıçsoy pazarlığı yaptığını dile getiren Ünal’ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye ilk defa benden duyacak. Eylül ayında Beşiktaş ile Erzincanspor, Semih Kılıçsoy pazarlığı yapmışlar. Sonra da bir pürüz çıkmış, Semih Kılıçsoy Erzincan’a gitmemiş. Bunun bizzat belgelerini gözümle gördüm.

Yani Türkiye'deki teknik adamların ya da kulüplerin nasıl yönetildiğine bence çok güzel bir örnek. Eylül ayında böyle bir futbolcu var. Aralık ayında 11’de oynayamaya başlıyor ve 3 ayda 9 tane gol atıyor. Türkiye’de oyuncu nasıl kaybolur nasıl kazanılır örneği."

Ömer Faruk Ünal: Beşiktaş Erzincanspor ile Semih Kılıçsoy pazarlığı yaptı - 1. Resim

SEMİH KILIÇSOY’UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy forma şansı bulmaya başladığından sonra ciddi bir yükseliş yakaladı. Genç oyuncu Süper Lig’de çıktığı son 10 maçta 9 gol atıp, 2 de asist yaptı.

Kaynak: TGRT Haber
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