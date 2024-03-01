Piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli Türk futbolcular
Hem Türkiye'de hem de Avrupa’nın birçok ülkesinde top koşturan milli futbolcuların yeni piyasa değerleri belli oldu. İşte en değerli 15 Türk futbolcu.
Futbol piyasası sürekli bir değişim halinde ve bu değişim en çok piyasa değerlerinde kendini gösteriyor. Peki, 2024 Mart ayında en değerli Türk futbolcular kimler? İşte Transfermarkt verilerine göre en değerli 15 Türk futbolcu...
EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCULAR
1- Hakan Çalhanoğlu - Inter - 40 milyon euro
2- Orkun Kökçü - Benfica - 30 milyon euro
3- Enes Ünal - Getafe (Bournemouth-kiralık) - 25 milyon euro
4- Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe - 20 milyon euro
5- Merih Demiral - Al Ahli - 18 milyon euro
6- Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray - 17 milyon euro
7- Cengiz Ünder - Fenerbahçe - 16 milyon euro
8- Arda Güler - Real Madrid - 15 milyon euro
9- Salih Özcan - Borussia Dortmund - 13 milyon euro
10- Ozan Kabak - Hoffenheim - 13 milyon euro
11- Çağlar Söyüncü - Atletico Madrid (Fenerbahçe-kiralık) - 12 milyon euro
12- Kenan Yıldız - Juventus - 10 milyon euro
13- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray - 10 milyon euro
14- Altay Bayındır - Manchester United - 10 milyon euro
15- Yusuf Yazıcı - Lille - 10 milyon euro