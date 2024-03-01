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01 Mart 2024 23:11 - Güncelleme : 01 Mart 2024 23:18

Piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli Türk futbolcular

Hem Türkiye'de hem de Avrupa’nın birçok ülkesinde top koşturan milli futbolcuların yeni piyasa değerleri belli oldu. İşte en değerli 15 Türk futbolcu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli Türk futbolcular
Piyasa Değeri, Türkiye, Milli Takım

Futbol piyasası sürekli bir değişim halinde ve bu değişim en çok piyasa değerlerinde kendini gösteriyor. Peki, 2024 Mart ayında en değerli Türk futbolcular kimler? İşte Transfermarkt verilerine göre en değerli 15 Türk futbolcu...

EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCULAR

Piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli Türk futbolcular - 1. Resim

1- Hakan Çalhanoğlu - Inter - 40 milyon euro

2- Orkun Kökçü - Benfica - 30 milyon euro

3- Enes Ünal - Getafe (Bournemouth-kiralık) - 25 milyon euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli Türk futbolcular - 2. Resim

4- Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe - 20 milyon euro

5- Merih Demiral - Al Ahli - 18 milyon euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli Türk futbolcular - 3. Resim

6- Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray - 17 milyon euro

7- Cengiz Ünder - Fenerbahçe - 16 milyon euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli Türk futbolcular - 4. Resim

8- Arda Güler - Real Madrid - 15 milyon euro

9- Salih Özcan - Borussia Dortmund - 13 milyon euro

10- Ozan Kabak - Hoffenheim - 13 milyon euro

11- Çağlar Söyüncü - Atletico Madrid (Fenerbahçe-kiralık) - 12 milyon euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli Türk futbolcular - 5. Resim

12- Kenan Yıldız - Juventus - 10 milyon euro

13- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray - 10 milyon euro

14- Altay Bayındır - Manchester United - 10 milyon euro

15- Yusuf Yazıcı - Lille - 10 milyon euro

Kaynak: TGRT Haber
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