Piyasa değerleri güncellendi! Süper Lig'de en çok değer kazanan futbolcular

15 Mart 2024 19:54 - Güncelleme : 15 Mart 2024 20:19

Transfermarkt'ın son Süper Lig güncellemesiyle, piyasa değeri en çok artan Süper Lig futbolcuları belli oldu.

Beşiktaş'ın cevheri Semih Kılıçsoy, futbol borsasında adeta altın tozu saçtı! 550 bin eurodan 8 milyon euroya fırlayan piyasa değeriyle, hem Beşiktaş'ın en değerli beş futbolcusu arasına girdi hem de güncellemenin en çok değer kazanan ismi oldu. Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ise 5.5 milyon euroluk artışla onu takip etti.

EN ÇOK DEĞERİ ARTAN 3. FUTBOLCU OOSTERWOLDE

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, 4 milyon euroluk bir sıçrama yaparak 11 milyon euroluk bir değere ulaştı. Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Muci de 3 milyon euroluk bir artışla 11 milyon euroluk bir değere ulaştı. İsmail Yüksek ise 2.5 milyon euroluk bir artışla 10 milyon euroluk bir değere ulaştı.

SÜPER LİG'DE DEĞERİ EN ÇOK ARTAN 5 FUTBOLCU

5- İsmail Yüksek - Fenerbahçe / +2.5 milyon euro

4- Ernest Muci - Beşiktaş / +3 milyon euro

3- Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe / +4 milyon

2- Barış Alper Yılmaz - Galatasaray / +5.5 milyon euro

1- Semih Kılıçsoy - BBeşiktaş / +7.45 milyon euro