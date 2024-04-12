Premier ekibi menajerlere dev para ödeyerek rekor kırdı

12 Nisan 2024 21:26 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 21:31

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Brighton'dan 14 yaşındaki Shumaira Mheuka'yı rekor bedelle kadrosuna kattığı iddia edildi.

Football Insider'de yer alan habere göre Chelsea, 2022 yılında 14 yaşında olan Shumaira Mheuka transferi için şartlara bağlı bonuslarla birlikte 5 milyon Euro ödemek zorunda kaldı ve bu alandaki dünya rekorunu kırdı.

Haberde yer alan detaya göre, mahkeme Chelsea'nin Shumaira Mheuka için 5 milyon Euro ödeme yapması gerektiğine karar verdi. Profesyonel Futbol Tazminat Komitesi'nin geçen haftaki duruşmasından çıkan kararla 2022 yazında Brighton altyapısından, Chelsea'ye transferi gerçekleşen genç yetenek için İngiliz devi 14 yaşındaki bir futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedelini ödeyeceği aktarıldı.

Daha önce Liverpool'un MK Dons'u kadrosuna katarak kırdığı en genç futbolcuya ödenen bonservis rekorunu, Shumaira Mheuka'yı çeşitli bonuslarla 5 milyon Euro'ya kadar çıkan bedel karşılığında kadrsosuna katan Chelsea kırmış oldu.