Premier Lig ekibi Brentford Sivasporlu genç yıldız Yunus Emre'yi kadrosuna kattı

04 Ocak 2024 16:26 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:50

Premier Lig ekiplerinden Brentford, Sivasspor forması giyen Yunus Emre Konak'a resmi teklif yaptı.

Bu sezon Sivasspor forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Emre Konak'ın ismi, Süper Lig devleri başta olmak üzere Avrupa'nın birçok önemli kulübü ile anılıyordu.

17 yaşındaki Yunus Emre Konak, bu sezon Sivasspor forması ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist kaydetti.

TEKLİFİN MALİ DETAYLARINA İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, 18 yaşındaki ön libero için Sivasspor'a resmi teklifte bulundu. Teklifin mali detaylarına ilişkin bilgi ise verilmedi.

Alman futbol platformu Transfermarkt'ta Yunus Emre Konak'ın güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ANLAŞMA TAMAM: 3.5 MİLYON EURO+BONUSLAR

Sivasspor ve Brentford, 3.5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Yunus Emre Konak, Brentford kariyerine B Takımı’nda başlayacak.

Yunus Emre Konak, bu sezon Sivasspor formasıyla 17 Süper Lig maçına da ilk 11'de başladı ve sahada kaldığı 1330 dakikada 1 asist üretti.

"TÜRKİYE'DE 30 YILDIR İZLEDİĞİM EN YETENEKLİ FUTBOLCU"



Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, Yunus Emre Konak için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda Türkiye'de 30 yıldır izlediğim en yetenekli futbolcu Sivasspor'daki Yunus Emre Konak. Futbol hayatım boyunca gördüğüm fiziği, temposu, oyun görüşü ve oyun mantalitesiyle dört dörtlük bir futbolcu. Yunus'un tek yapacağı şey profesyonelce düşünmek, çalışmak ve ona göre kendini geliştirmek."