Tgrt Haber
Haberler>Spor>Premier Lig tarihinde bir ilk! 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' kullanılacak
11 Nisan 2024 17:21 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:22

Premier Lig tarihinde bir ilk! 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' kullanılacak

İngiltere Premier Lig yönetimi, gelecek sezondan itibaren yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin kullanılacağını duyurdu.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Premier Lig tarihinde bir ilk! &#039;Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi&#039; kullanılacak

Premier Lig'den yapılan açıklamada, bugünkü toplantıya katılan kulüplerin oybirliğiyle yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin kullanılmasını kabul ettiği ifade edildi.

Açıklamada, teknolojinin sonbaharda milli maçlar için verilecek aradan sonra kullanıma hazır olmasının beklendiği bildirildi.

DAHA TUTARLI SANAL OFSAYT ÇİZGİSİ ÜRETECEK

Sanal ofsayt çizgisinin daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak teknoloji, yüksek kaliteli yayın grafikleri üretecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Nokia tuşlu telefon sevdasından vazgeçmiyor: Üç yeni model piyasaya sürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...