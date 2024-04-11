Premier Lig tarihinde bir ilk! 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' kullanılacak

11 Nisan 2024 17:21 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 17:22

Premier Lig'den yapılan açıklamada, bugünkü toplantıya katılan kulüplerin oybirliğiyle yarı otomatik ofsayt teknolojisi sisteminin kullanılmasını kabul ettiği ifade edildi.

Açıklamada, teknolojinin sonbaharda milli maçlar için verilecek aradan sonra kullanıma hazır olmasının beklendiği bildirildi.

DAHA TUTARLI SANAL OFSAYT ÇİZGİSİ ÜRETECEK

Sanal ofsayt çizgisinin daha hızlı ve tutarlı bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak teknoloji, yüksek kaliteli yayın grafikleri üretecek.