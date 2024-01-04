PSG'de Kylian Mbappe'den transfer cevabı!

04 Ocak 2024 18:29 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 18:37

Fransa Süper Kupası'nda Toulouse'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Mbappe, geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini söyledi.

Yıldız oyuncu açıklamasında, "Öncelikle bu sene için motiveyim. Bu çok önemli. Kazanacak şampiyonluklarımız var ve bir tanesini bugün kazandık. Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Geçtiğimiz yaz yaptığımız anlaşmayla tüm tarafları ve kulübün huzurunu korumamız önemli. Bu yüzden kararım şu an önemli değil" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİSİ ŞAMPİYONLUKLAR

Mbappe ayrıca, "Ne yapmak istediğimi biliyorsam neden bekleyeyim? En önemlisi şampiyonluklar. Benim kişisel durumumla ilgili kulüpte kimse konuşmuyor" dedi. Monaco altyapısından yetişen Kylian Mbappe, 2017'de Paris Saint Germain'e imza attı. PSG'nin tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu olan Mbappe, Fransız ekibinde 5 lig şampiyonluğu yaşadı.

Ligue 1'de bu sezon Nice'in 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya LaLiga temsilcisi Real Sociedad'la karşılaşacak.

MADRİD'DEN TEKLİF İDDİASI

Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe için Real Madrid'in bu hafta yıldız oyuncuya teklifini ileteceği iddia edildi.

Marca'da yer alan haberlerde Real Madrid'in Mbappe'ye 120 milyon imza parası ve 23.5 milyon euro maaş teklif edeceği belirtild