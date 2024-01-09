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    • 09 Ocak 2024 20:06 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 20:16

    Ricardo Quaresma Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! Yuvaya geri dönüyor

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Ricardo Quaresma, Beşktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ile bir görüşme yapacak. Quaresma'nın Siyah-Beyazlılar'a dönmesi bekleniyor.

    Ricardo Quaresma Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! Yuvaya geri dönüyor
    Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Transfer

    Teknik direktörlük sorununu Fernando Santos ile çözen Beşiktaş ile ilgili Portekiz'den flaş bir iddia gündeme geldi.

    O Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'nın takıma geri dönme olasılığının yüksek olduğu öne sürüldü.

    Taraflar arasında görüşmelerin ilerlediği ve Quaresma'nın, takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos'la bir görüşme yapacağı iddia edildi.

    Ricardo Quaresma Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! Yuvaya geri dönüyor

    Santos ve Quaresma'nın Portekiz Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birlikte kupa kaldırdıkları hatırlatıldı.

    Quaresma, Beşiktaş'ın Fernando Santos tercihi sonrası deneyimli teknik adamla ilgili, "Az konuşan ama futbolcularına istek ve hırs depolamayı, futbolcu psikolojisini çok iyi bilen bir hoca. Futbolcuları maça hazırlamakta, bu kadar zeki başka bir teknik direktör ile çalışmadım." sözlerini sarf etmişti.

    QUARESMA’NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

    Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen Quaresma, siyah-beyazlı forma altında 227 maçta 38 gol attı ve 77 asist yaptı.

    Haberler>Spor>Ricardo Quaresma Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı! Yuvaya geri dönüyor
    Ricardo QuaresmaBeşiktaşTransfer
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