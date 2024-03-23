23 Mart 2024 18:00 - Güncelleme : 23 Mart 2024 18:38
Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı
Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.
Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Rıdvan Yılmaz Macaristan maçı öncesi sakatlana Ferdi Kadıoğlu yerine kadroya dahil edilmişti.
Kaynak: TGRT Haber