Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı
23 Mart 2024 18:00 - Güncelleme : 23 Mart 2024 18:38

Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Rıdvan Yılmaz&#039;dan kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. 

Rıdvan Yılmaz Macaristan maçı öncesi sakatlana Ferdi Kadıoğlu yerine kadroya dahil edilmişti.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...