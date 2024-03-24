Rıza Çalımbay yurt dışından gelen sürpriz teklifleri açıkladı

24 Mart 2024 18:21 - Güncelleme : 24 Mart 2024 18:28

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok takıma yazılan Rıza Çalımbay'ın adı son dönemde Azerbaycan Milli Takımı'yla anılıyordu. Daha önce Azerbaycan iddialarını doğrulayan deneyimli teknik adam, NTV Spor'a konuştu.

AZERBAYCAN'LA HENÜZ RESMİ TEMAS KURULMADI

"Azerbaycan'a beni önermişler, ben de görüşürüz dedim. Orada federasyon seçimleri olacak. Bu sebeple henüz görüşme gerçekleşmedi."

SÜPER LİG'DEN DE TEKLİFLER VAR

Süper Lig'den de teklifler aldığını aktaran Çalımbay, "Süper Lig'den de teklifler vardı ancak annemin ve kardeşimin rahatsızlıklarından dolayı dönüş yapamadım" dedi.

PERSEPOLİS'TEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİM

Rıza Çalımbay, bu süreçte en ciddi teklifi İran'ın Persepolis FC takımından aldığını da kaydetti. 61 yaşındaki teknik adam, Persepolis'ten gelen bu teklifi reddettiğini bildirdi.

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan Rıza Çalımbay, 2021-22 sezonunda Sivasspor ile Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmıştı.