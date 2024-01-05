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    • 05 Ocak 2024 00:20 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 00:23

    Roberto Firmino, Premier Lig'e geri dönüyor

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den ayrılmak isteyen Roberto Firmino'ya Fulham talip oldu.

    Roberto Firmino, Premier Lig&#039;e geri dönüyor

    Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den ayrılmak isteyen Roberto Firmino, Premier Lig'e dönebilir.

    Talksport'ta yer alan habere göre; başta Fulham olmak üzere birçok İngiliz ekibinin Brezilyalı golcüyle ilgilendiği belirtildi.

    Haberde Al Hilal'e gönderdiği Mitrovic'in yerini dolduramayan Fulham'ın bu transferde istekli olduğu yazıldı.

    Premier Lig devi Liverpool'da 8 sezon forma giyen Firmino'nun Arabistan'da mutsuz olduğu ve kesin olarak Ada'ya dönme kararı aldığı ifade edildi. Yıldız oyuncunun adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor.

     ROBERTO FİRMİNO'NUN  AL AHLİ KARİYERİ

    Al Ahli ile 17 maça çıkan golcü oyuncu 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

     

    Haberler>Spor>Roberto Firmino, Premier Lig'e geri dönüyor
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