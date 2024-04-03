Ronaldo rekora doymuyor! 72 saatte 2 hat-trick yaptı

03 Nisan 2024 19:16 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:29

39 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla bu sezon tüm müsabakalarda sahaya çıktığı 35 maçta 36 gol kaydederken, aynı zamanda 12 asist yaparak takımına önemli katkılar sağlıyor. Ronaldo, kariyerinin son dönemlerinde dahi üst düzey bir performans göstererek futbol dünyasına meydan okuyor.

72 SAAT İÇİNDE İKİNCİ HAT-TRİCK'İNİ YAPTI

Al-Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nin 26. haftasında deplasmanda Abha’yı 8-0’lık skorla mağlup etti. 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo mücadeleyi hat-trick ile tamamlarken, Al-Tai'ye karşı alınan 5-1'lik galibiyette de 3 gol kaydetmişti. Ronaldo, böylelikle 72 saat içinde ikinci hat-trick'ini gerçekleştirmiş oldu. Portekizli futbolcu, böylece bu sezon üçüncü kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 29 golle Suudi Arabistan Pro Lig'de en çok gol atan futbolcu konumunda bulunan yıldız, bu sezon toplamda 39 gollük katkı sağladı.