Sahaya atlayıp futbolculara saldırmışlardı... Trabzon'da iki taraftar tutuklandı

20 Mart 2024 15:42 - Güncelleme : 20 Mart 2024 16:20

Türkiye'de futbol tarihine kara bir gün olarak geçen Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Sahaya atlayıp Fenerbahçeli futbolculara saldıran 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 13 kişi bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

2 HOLİGAN TUTUKLANDI

Mahkeme 13 kişiden 2’si hakkında tutuklama kararı verdi. Tutuklananlardan birinin sahaya ilk atlayan H.Ç., diğerinin ise korner direğiyle futbolculara saldıran E.T. olduğu öğrenildi.

"AMACIM SOYUNMA ODALARINA GÖNDERMEKTİ"

Öte yandan H.Ç’nin mahkemede, “Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım" şeklinde ifade verdiği de öğrenildi.