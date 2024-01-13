Samet Akaydın resmi imza için Panathinaikos’ta! İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı para

13 Ocak 2024 19:18 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:40

Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaşan Samet Akaydin, "Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Panathinaikos'ta oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapan Fenerbahçe'de Samet Akaydın, Panathinaikos ile anlaşma sağladı. Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından sarı-lacivertli ekiple bir süredir Samet Akaydın için görüşmeler devam ediyordu. İki kulüp arasındaki anlaşmanın sağlanmasıyla 29 yaşındaki futbolcu bugün Atina'ya gitti. Sağlık kontrollerinden geçecek Samet Akaydın, kısa süre içinde Yunanistan ekibine resmi imzayı atacak.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Samet Akaydın, "Buraya gelmemde Fatih Terim rol oynadı. Panathinaikos bana teklifte bulunduğunda, kabul etmekte tereddüt bile etmedim. Takımın hedefinin şampiyonluk olması önemli, gelmek istememin sebeplerinden biri de buydu. Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve Panathinaikos'ta oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

SAMET AKAYDİN YARIM SEZON 450 BİN EURO KAZANACAK

Fatih Terim'in yönetimindeki Yunan kulübü tecrübeli savunmacıya yarım sezon için net 450 bin Euro ödeyecek. Kupa kazanılması durumunda ise Samet’e 100 bin Euro da bonus verilecek.

KİRALAMA BEDELİ BELLİ OLDU. SATIN ALMA OPSİYONU VAR MI?

Fenerbahçe'nin bu transfer karşığılığında elde edeceği gelir de belli oldu. Haber Global'in haberine göre; Panathinaikos, Samet Akaydın için Fenerbahçe’ye 200 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sezon sonu satın alma opsiyonu ise yok.