Şampiyonlar Ligi’nde 14 yıl sonra bir ilk! Barcelona ve Arsenal çeyrek finalde...

13 Mart 2024 02:35 - Güncelleme : 13 Mart 2024 02:35

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti alan iki takım daha belli oldu. Son 16 turu ilk maçında Napoli ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Barcelona, rakibini Fermin, Joao Cancelo ve Lewandowski'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin tek golü Rrahmani'den geldi. Katalanlar bu sonuçla 2019-2020 sezonunun ardından ilk kez çeyrek finale yükseldi.

14 YIL SONRA BİR İLK!

İngiltere Premier Lig’de liderlik koltuğunda oturan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etti. Portekiz'de oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, Emirates Stadyumu'nda Porto karşısında 41. dakikada Trossard'ın ayağından bulduğu golle normal süreyi 1-0 önde tamamladı. Uzatmalarda gol sesi çıkmazken, seri penaltı atışlarına geçildi. Arsenal, kullandığı 4 penaltı atışının tamamını gole çevirirken, kaleci David Raya 2 kurtarışa imza attı ve takımının tur atlamasında önemli rol oynadı. Mikel Arteta'nın öğrencileri 14 yıl sonra bu organizasyonda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları TSİ 23.00'te oynanacak Atletico Madrid - Inter ve B. Dortmund - PSV Eindhoven karşılaşmaları sonrası tamamlanacak.