Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

15 Mart 2024 14:30 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:34

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri açıklandı. Futbol tutkunları dev kulüplerin eşleşmelerini yakından takip etti.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL:

Arsenal - Bayern Münih

Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

PSG - Barcelona

YARI FİNAL:

Atletico Madrid - Borussia Dortmund | PSG - Barcelona

Arsenal - Bayern Münih | Real Madrid - Manchester City