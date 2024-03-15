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15 Mart 2024 14:30 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:34

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri İsviçre'de çekilen kura sonucu belli oldu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Şampiyonlar Ligi&#039;nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Uefa Şampiyonlar Ligi, Çeyrek Final, Yarı Final

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri açıklandı. Futbol tutkunları dev kulüplerin eşleşmelerini yakından takip etti. 

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL:

Arsenal - Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - 1. Resim

Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - 2. Resim

PSG - Barcelona

YARI FİNAL:

Atletico Madrid - Borussia Dortmund | PSG - Barcelona

Arsenal - Bayern Münih | Real Madrid - Manchester City

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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