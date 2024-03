Şampiyonlar Ligi'nde yeni kura sistemi: Hibrit sistemle bilgisayar devreye giriyor

13 Mart 2024 13:07 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:07

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 32'den 36'ya yükselteceğini duyurmuştu. Grup aşamasının yerine lig formatının uygulanacağı yeni sistemle birlikte kura sistemi de değişiyor.

900 TOP İLE 3-4 SAATTE ÇEKİLECEKTİ!

Sky Sports'un haberine göre; genişletilmiş yeni format, için manuel kura çekiminin 3-4 saat sürecek olması ve toplam 900 top gerektireceğinden çözüm arayışına gidildi. Kura çekim süresini çok uzun bulan UEFA yetkilileri, hibrit bir yöntem kullanmaya karar verdi. Buna göre;

İlk eşleşmeler manuel olarak çekilecek.

Ardından bilgisayar kontrolü ele alarak takımların grupta maç yapacağı diğer 7 rakibi de seçecek.

Yeni kura çekimi modeli de eski sistemde olduğu gibi yaklaşık 35 dakika sürecek.

Yazılım, ülke korumasını da hesaba katacak ve çok olağandışı durumlar dışında, kulüpler kendi ülkelerindeki rakiplere karşı oynamayacak.

Kulüpler aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşacak.

Bir İngiliz bilişim şirketinin, çekilişin dijital kısmını gerçekleştirecek yazılımı geliştireceği ve ayrıca iki adet yedek yazılım sisteminin de bulunacağı belirtildi. Yeni kura sisteminin denetimini ise "Ernst & Young" isimli firma gerçekleştirecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI NASIL?

36 takımın dahil olduğu tek lig formatında her takım dördü iç sahada dördü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak. Takımlar 9'arlı dört torbaya bölünecek. Her takım, her torbadan iki tane olmak üzere sekiz farklı rakiple karşılaşacak.