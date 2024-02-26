Sevilla maçında Arda Güler'in son dakika şanssızlığı! Tam oyuna girecekken...

26 Şubat 2024 04:16 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 04:17

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Real Madrid sahasında Sevilla'yı konuk etti. 1-0 yendi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Real Madrid'in golünü oyuna girdikten 7 dakika sonra Luka Modriç, attı. 81. dakikada gelen nefis gol sonrası yedekte bekleyen Arda Güler büyük bir şansızlık yaşadı.

ANCELOTTİ SON DAKİKA FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Arda Güler, son dakikalarda oyuna girmek için hazırlansa da Modriç'in golünden sonra taktik değiştiren Teknik Direktör Carlo Ancelotti, bugün 19. yaş gününü kutlayan Türk futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçti.

Ligde 20. galibiyetini alan Real Madrid 65 puanla liderliğini korudu. Madrid'i, 57 puanla Barcelona ve bir maçı eksiği olan 56 puanlı Girona takip ediyor. Sevilla ise 24 puanla 15. sırada yer alıyor.

ARDA DAHA GOL ATAMADI

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferinin ardından üst üste sakatlıklar yaşayan genç yıldız, formasından yaklaşık 6 ay boyunca uzak kaldı. İyileşmesiyle birlikte Real Madrid taraftarlarının bir an önce sahada görmeyi beklediği Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından birçok maçta tercih edilmedi. Şu ana kadar eflatun-beyazlı formayı yalnızca 92 dakika terleten Arda Güler, skor katkısında da bulunamadı.