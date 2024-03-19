Son dakika! Ersen Martin hayatını kaybetti!

19 Mart 2024 23:40 - Güncelleme : 20 Mart 2024 00:20

Uzun bir süredir sağlık problemleriyle boğuşan, eski milli futbolcu Ersen Martin aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybetti.

44 yaşındaki Martin, Aort Damarı yırtılması sonrası uzun bir süredir hastanede tedavi altında tutuluyordu. Martin son olarak 10 Mart'ta entübe edilmişti.

Futbolculuk serüveninde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda forma giyen Ersen Martin, 4 kez de A Milli Takım forması giymişti.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Ersen Martin'in ölümü sonrası sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

ERSEN MARTIN KİMDİR?

Ersen Martin, futbol kariyerine Eyüpspor'da başladı ve daha sonra Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Manisaspor, Sivasspor ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giydi. Özellikle Trabzonspor'daki performansıyla futbolseverlerin takdirini kazandı.

Martin'in zorlu hastalık sürecinde futbol camiasından aldığı destek, onun önemli bir isim olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak, yakınları ve sevenleri, Martin'in tedavi masraflarını karşılamak için daha fazla destek bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer mesleki kuruluşların sessizliği ise dikkat çekiyor.

ERSEN MARTIN TRANSFER GEÇMİŞİ

12/13. 17 Tem 2012. Eyüpspor. Bedelsiz.

11/12. 9 Oca 2012. Gençlerbirliği. Bedelsiz.

10/11. 1 Tem 2010. Kasımpaşa. Bedelsiz.

09/10. 4 Oca 2010. Manisaspor. Bedelsiz.

09/10. 1 Tem 2009. Sivasspor. Bedelsiz.

07/08. 1 Eki 2007. Recr. Huelva. 1.10 mil. €

06/07. 1 Ağu 2006. Trabzonspor.

05/06. 4 Ağu 2005. Ankaraspor. 700 Bin €