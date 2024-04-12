12 Nisan 2024 20:53 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 21:31
Fenerbahçe Kadınlar EuroLeague'de finale yükseldi
FIBA Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup ederek finale yükseldi.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'inde temsilcilerimiz Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya geldi.
Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final maçında Türk derbisinde ÇBK Basket'i 89-80 mağlup eden sarı lacivertliler, finalde Fransız ekibi Villeneuve-d'Ascq'ın rakibi oldu.
MAÇTAN BİLGİLER
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 17, Anderson 10, Milic 15, McBride 25, Collier 12, Sevgi Uzun, Alperi Onar 3, Badiane 7, Laksa
ÇBK Mersin: Mabrey 12, Epoupa 13, Araujo 2, Mavunga 20, Copper 19, Kiss 3, Cornelius, Sinem Ataş, Hollingsworth 11
1. Periyot: 27-20
Devre: 48-42
3. Periyot: 66-62
Kaynak: TGRT Haber