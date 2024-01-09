Son dakika! Fenerbahçe Leonardo Bonucci ile el sıkıştı 

09 Ocak 2024 17:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:50

Stoper bölgesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu Almanya yıldızda buldu. Union Berlin'de mutsuz olan ve sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Leonardo Bonucci'yi gündemine almıştı.

Özellikle defans bloğunda yaşanan sorunlar nedeniyle Sportif Direktör Mario Branco stoper transferine öncelik vermişti.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.

Bonucci'nin sözleşmesinin 6 aylık veya 1,5 yıllık olması bekleniyor.