09 Ocak 2024 17:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 17:50
Son dakika! Fenerbahçe Leonardo Bonucci ile el sıkıştı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika haberi: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Leonardo Bonucci ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Edin Dzeko ikna etti, yıldız futbolcunun İtalya basınına göre yarın veya 10 Ocak’ta İstanbul’a geleceği belirtildi.
Stoper bölgesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, aradığı oyuncuyu Almanya yıldızda buldu. Union Berlin'de mutsuz olan ve sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Leonardo Bonucci'yi gündemine almıştı.
Özellikle defans bloğunda yaşanan sorunlar nedeniyle Sportif Direktör Mario Branco stoper transferine öncelik vermişti.
ANLAŞMAYA VARILDI
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.
Bonucci'nin sözleşmesinin 6 aylık veya 1,5 yıllık olması bekleniyor.