Son dakika! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

12 Mart 2024 18:02 - Güncelleme : 12 Mart 2024 18:03

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yönetiminde Başkanvekili olarak görev alan Erden Timur'un sezon sonunda görevinden ayrılacağı iddia edilmişti.

DURSUN ÖZBEK'TEN ERDEN TİMUR'A RESMİ TEKLİF

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur’a yeni yönetimde yer alması için resmi teklif yaptı.

Bu teklif sonrası düşünmek isteyen Erden Timur, Galatasaray Başkanı Özbek’ten süre istedi. Timur düşündükten sonra karar alıp Başkan Özbek'e dönüş yapacak.

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Galatasaray'da seçim 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa, çoğunluğa bakılmaksızın 1 Haziran günü Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.