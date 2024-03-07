Maç başlamadan durdu! Fenerbahçe taraftarları Belçika'yı yaktı

07 Mart 2024 23:06 - Güncelleme : 08 Mart 2024 01:11

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaşıyor.

Lotto Park'ta oynanan müsabakada başlama düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarların meşale şovu ve patlayıcı maddeler kullanması oyunun durmasına neden oldu.

UNİON SG-FENERBAHÇE MAÇI BAŞLADIĞI GİBİ DURDU

Karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, 1. dakikada maçı durdurdu ve meşale ile patlayıcı maddelerin saha dışına alınmasını bekledi. Stadyum görevlilerinin yanıcı maddeleri dışarı almasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Belçikalı futbolseverlerin, sarı -lacivertli taraftarların meşale şovunu telefonlarıyla video kaydına aldığı görüldü.