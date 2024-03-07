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07 Mart 2024 23:06 - Güncelleme : 08 Mart 2024 01:11

Maç başlamadan durdu! Fenerbahçe taraftarları Belçika'yı yaktı

Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaşıyor. Maçın 1. dakikasında Fenerbahçeli taraftarların attığı meşaleler ile karşılaşmayı hakem durdurdu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe, Uefa Konferans Ligi, Meşale

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaşıyor. 

Lotto Park'ta oynanan müsabakada başlama düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarların meşale şovu ve patlayıcı maddeler kullanması oyunun durmasına neden oldu.

UNİON SG-FENERBAHÇE MAÇI BAŞLADIĞI GİBİ DURDU 

Karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, 1. dakikada maçı durdurdu ve meşale ile patlayıcı maddelerin saha dışına alınmasını bekledi. Stadyum görevlilerinin yanıcı maddeleri dışarı almasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Belçikalı futbolseverlerin, sarı -lacivertli taraftarların meşale şovunu telefonlarıyla video kaydına aldığı görüldü.

Kaynak: TGRT Haber
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