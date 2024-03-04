Tgrt Haber
Haberler>Spor>Son dakika! TFF duyurdu: Süper Kupa maçında değişiklik kararı
04 Mart 2024 14:47 - Güncelleme : 04 Mart 2024 15:11

Son dakika! TFF duyurdu: Süper Kupa maçında değişiklik kararı

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin değiştiğini açıkladı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son dakika! TFF duyurdu: Süper Kupa maçında değişiklik kararı
TFF, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili bir değişiklik daha yaşandı. Daha önce tarihi değiştirilen dev finalin bu kez da başlama saati değişti.

30 DAKİKA GEÇ BAŞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının saatinin 21.30 olarak güncellendiğini duyurdu. TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...