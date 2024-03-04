Son dakika! TFF duyurdu: Süper Kupa maçında değişiklik kararı

04 Mart 2024 14:47 - Güncelleme : 04 Mart 2024 15:11

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili bir değişiklik daha yaşandı. Daha önce tarihi değiştirilen dev finalin bu kez da başlama saati değişti.

30 DAKİKA GEÇ BAŞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının saatinin 21.30 olarak güncellendiğini duyurdu. TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir."