Son dakika: TFF duyurdu: Süper Lig'in bitiş tarihi değişti

21 Şubat 2024 21:21 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 21:32

TFF, Süper Kupa finalinin 7 Nisan'da oynanacak olması sebebiyle Süper Lig fikstürünün bir hafta kaydırıldığını ve ligin 26 Mayıs'ta biteceğini açıkladı.

SÜPER LİG 26 MAYIS'TA BİTECEK

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"7 Nisan 2024 tarihinde oynanmasına karar verilen Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle;

Süper Lig'in 5, 6, 7 ve 8 Nisan tarihlerinde oynanması planlanan 32. haftadan itibaren birer hafta kaydırılarak 26 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmasına,

Turkcell Süper Kupa müsabakasında takvim değişikliği nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesinin bu maçta uygulanmamasına ve kulüplerin transfer ettiği futbolcuları finalde oynatabilmelerine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ayrıntılar geliyor...