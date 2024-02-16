TFF'den 'VAR' kararı: Kayıtlar açıklanacak

16 Şubat 2024 18:12 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 18:32

TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

YENİ UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

TFF'nin açıklaması şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da yürürlüğe sokuyor.

KAYITLAR KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

MAÇ HAKEMİNİN VAR MONİTÖRÜNE GİTTİĞİ POZİSYONLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

TFF HESAPLARINDAN PAYLAŞILACAK

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."