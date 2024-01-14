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14 Ocak 2024 22:03 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 22:06

Sumudica’dan Fenerbahçe’ye Şampiyonlar Ligi göndermesi

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, ligin 20. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi. Maçı değerlendiren Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçeli futbolcuların golden sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi sevindiğini söyledi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Sumudica’dan Fenerbahçe’ye Şampiyonlar Ligi göndermesi
Sumudica, Fenerbahçe, Gaziantep

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti.

Marius Sumudica maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Fenerbahçe golden sonra Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi sevindi. Bu bize daha çok güven veriyor. Böyle paralar harcayan bir takımın, böyle sevinci kendi adımıza güven veren bir şey. Hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ancak bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı."

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SumudicaFenerbahçeGaziantep
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