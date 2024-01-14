Sumudica’dan Fenerbahçe’ye Şampiyonlar Ligi göndermesi

14 Ocak 2024 22:03 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 22:06

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti.

Marius Sumudica maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Fenerbahçe golden sonra Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi sevindi. Bu bize daha çok güven veriyor. Böyle paralar harcayan bir takımın, böyle sevinci kendi adımıza güven veren bir şey. Hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ancak bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı."