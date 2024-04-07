Süper Kupa maçı tatil edildi! Fenerbahçe ceza alacak mı?

07 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 22:08

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk dakikada Mauro Icardi, takımını öne geçiren golü attı.

Fenerbahçeli oyuncular maça devam etmeden sahadan çekildiler. Hakem Volkan Bayarslan, Turkcell Süper Kupa maçını tatil etti. Galatasaraylı oyuncular taraftarlarıyla kutlama yaptı.

TFF'NİN SÜPER KUPA İÇİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR

Hakem Volkan Bayarslan'ın raporuna göre PFDK, maç hakkında hükmen galibiyet kararı verebilir.

PFDK hükmen galibiyet kararı verirse Fenerbahçe'nin durumu Tahkim Kurulu'na taşıma hakkı bulunuyor.

TFF kararı henüz belli olmadığı için Galatasaray adına bu akşam kupa töreni düzenlenmeyecek.

FENERBAHÇE CEZA ALACAK MI?

Yaşanan süreç sonrası hükmen mağlubiyet kararını hakem raporuna göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) verir.

Bu senaryoda Fenerbahçe Süper Kupa maçına çıktığından herhangi bir cezai yaptırım olmayacak.

Güvenlik nedeniyle yarıda kalan maçlarda hükmen mağlubiyet kararı TFF Yönetim Kurulu'na aitken, diğer sebeplerle tamamlanmayan maçlarla ilgili bu kararı verme yetkisi disiplin kurullarındadır.

TAKIM SAHADAN ÇEKİLİRSE NE OLUR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre şöyle;

Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.

Gelişim liglerinde mücadele eden takımlarının müsabakalarında bu hüküm uygulanmaz, TFF tarafından tespit edilecek esaslara göre işlem yapılır. Ligden çıkarılarak alt lige düşürülen takım sayısı, o ligden aldığı derece nedeni ile düşecek takım sayısı kadar veya daha fazla ise ayrıca sezon sonundaki puan sıralamasına göre düşme uygulanmaz, daha az sayıda ise eksik kalan takım sayısı kadar puan sıralamasına göre alt lige düşürülür.