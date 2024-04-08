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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 02:18 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 02:19

Süper Kupa maçını protesto eden Fenerbahçe İstanbul'a döndü 

Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Kupa maçında sahadan çekilmelerinin ardından İstanbul'a geri döndü. U19 takımı öğlen saatlerinde İstanbul'da Giresunspor U19 takımı ile maça çıkmıştı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da oynanması planlanan ve Fenerbahçe'nin 3. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli ekip, İstanbul'a döndü.

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa’da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 yenik duruma düştü.

Fenerbahçeli futbolcular yardımcı ekibin de direktifiyle 3. dakikada sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan alınan aksiyonun ardından maçı tatil etti. 

Süper Kupa maçını protesto eden Fenerbahçe İstanbul'a döndü  - 1. Resim

TAKIM İSTANBUL'A DÖNDÜ!

Maçın ardından Şanlıurfa'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Taraftarların coşkuyla karşıladığı kafilede yer alan Başkan Ali Koç bazı fotoğraflarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra sarı-lacivertli kafile otobüsle havalimanından ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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