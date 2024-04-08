Süper Kupa maçını protesto eden Fenerbahçe İstanbul'a döndü 

08 Nisan 2024 02:18 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 02:19

Şanlıurfa'da oynanması planlanan ve Fenerbahçe'nin 3. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli ekip, İstanbul'a döndü.

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa’da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 yenik duruma düştü.

Fenerbahçeli futbolcular yardımcı ekibin de direktifiyle 3. dakikada sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan alınan aksiyonun ardından maçı tatil etti.

TAKIM İSTANBUL'A DÖNDÜ!

Maçın ardından Şanlıurfa'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Taraftarların coşkuyla karşıladığı kafilede yer alan Başkan Ali Koç bazı fotoğraflarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra sarı-lacivertli kafile otobüsle havalimanından ayrıldı.