Süper Kupa öncesi Muslera ve Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması

06 Nisan 2024 20:59 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 21:06

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ve Fernando Muslera maç öncesi açıklamalarda.

Okan Buruk'un basın toplantısında yaptığı açıklama şöyle: "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Şanlıurfa bizi bağrına bastı. Çok özlüyorlar. Ne kadar heyecanlı olduklarını gördük. Bu bizi heyecanlandırdı. İki takımın burada Şanlıurfa'da bir arada olması çok daha güzel olurdu. Şanlıurfa şehri hem futbola ve büyük takımlara özlem duyuyor hem deprem gelirlerinin bu bölge ve çevreye bağışlanacak. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Takımla hazırlandık. Pazar günü ne olacak, tam olarak bilmiyoruz. Biz kendi üzerimize düşeni yapmak için buradayız."

"FENERBAHÇE HANGİ OYUNCULARLA GELECEK BİLMİYORUZ"

"Biz kendi işimize odaklandık. Antrenman periyodumuz vardı, onu doğru şekilde yaptık. Pazar günü rakibimiz ne şekilde gelecek, nasıl çıkacak, ne yapacak bilmiyoruz. Değerlendirme yapamıyoruz. Fenerbahçe ile oynamayı çok isterdik. Ne olacak bilmiyorum. Biz ne gerekiyorsa oynamaya hazırız. Sonrasını bekleyeceğiz. Ne olacak bilmiyoruz. Duyduğumuz bildiğimiz Fenerbahçe gelecek ama hangi oyuncularla gelecek bilmiyoruz. Maçtan sonra konuşmak daha doğru olur."

"TANSİYONU NE KADAR DÜŞÜRSEK O KADAR İYİ"

"Biz barış üzerinden mesaj veriyoruz. Tansiyonu ne kadar düşürsek o kadar iyi. Yarın ve bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin barışa ihtiyacı var. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız."

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Burada olduğumuz için mutluyuz. Şanlıurfa ve çevre illerden gelecek insanlar için büyük bir heyecan olacak. Bu organizasyon çok anlamlı bir organizasyon. Kupa dışında deprem bölgesi için yapılacak bir yardım maçı. Şanlıurfa ve çevre iller bizi merakla bekliyordu. Bu görev için buradayız. Bundan sonra deprem bölgesi ve üzerimize düşeni Galatasaray olarak yapmaya hazırız. Şampiyon olarak buradayız. Tekrar kupa kazanmak, müzemize bir kupa daha getirmek istiyoruz. Maçta ne olacağını tam olarak bilmesek de biz hazırız. Biz üzerimize düşeni yapıp kupayı kazanmak istiyoruz."

"TANSİYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ"

"Geçen maçtan sonra da söyledim aynı şeyleri. Futbolun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Galatasaray olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Kendi açımdan konuşuyorum, bu yolda devam edeceğiz. Burada bulunmamızın nedeni, geçen senenin şampiyonu olmamız. Gönül isterdi, hep beraber birbirimize sarılarak burada bir resim verip maçı oynasaydık. Burada beraber değiliz. Pazar günü ne olacak tam bilmiyorum. Biz Türk futbolu için, ülke için hiçbir şekilde kaosa ihtiyaç yok. Büyük şeyler yaşadık. Daha geçen sene deprem oldu, tüm kulüpler ve futbolcular birlik oldu. Buradaki maçın gelirleri deprem bölgesine gönderilecek. Tansiyonu düşürmek için, ligin de son periyodu biliyorsunuz, üzerimize düşeni yapmalıyız. Kazanan Türkiye ve Türk futbolu olsun. Ülkemizi düşünüyorsak daha verici olmamız gerekiyor."

"FENERBAHÇE'NİN KİMLE ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMEDEN GELDİK"

"Öncelikle tabii ki biz bir program yapmıştık. Ona devam ettik. Rakibin buraya gelip gelmemesi, kimle çıkacağını düşünmeden geldik. Programımızı nasıl bundan önce tasarladıysak öyle ayarladık. Buraya tam kadro geldik. Bunun dışında bir şey düşünmedik. Sahada bizi ne bekliyorsa hazırlandık. Yarınla ilgili ne olacak bilmiyoruz. Biz üzerimize düşen görevi sahaya çıkarak yapacağız."

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera’nın Süper Kupa açıklaması şu şekilde:

"DİĞER TAKIMLAR İÇİN YORUM YAPMIYORUM"

Muslera, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla maça çıkma kararıyla ilgili sorulan soruya, "Mutluyuz. Çok iyi bir şekilde çalıştık ve hazırlandık. Yarın çıkıp oynamak için buradayız diğer takımlar için yorum yapmıyorum." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR HEDEF BU"

Gerçekten mutluyuz burada olduğumuz için. Tekrar bir final daha oynayacağız. Burada olmak için çok çalıştık. Bizim için çok önemli bir hedef bu. Geçen sene çok mücadele ettik ve Süper Lig'i kazandığımız için buraya geldik. Şimdi tekrar burada bir final oynayacağız.