07 Nisan 2024 22:38 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 22:39
Süper Kupa maçı yarıda kaldı! Fenerbahçeli futbolculardan flaş paylaşım
Fenerbahçeli futbolcular, U19 takımının Süper Kupa maçından çekilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Mert Hakan Yandaş, "İyi ki Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk dakikada Mauro Icardi, takımını öne geçiren golü attı.
Fenerbahçeli oyuncular maça devam etmeden sahadan çekildiler. Hakem Volkan Bayarslan, Turkcell Süper Kupa maçını tatil etti. Galatasaraylı oyuncular taraftarlarıyla kutlama yaptı.
Yaşananlar sonrası Fenerbahçeli futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
İşte Fenerbahçeli futbolcuların yaptığı açıklamalar:
Mert Hakan Yandaş
Michy Batshuayi
Dominik Livakovic
Kaynak: TGRT Haber