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07 Nisan 2024 12:27 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 12:31

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının VAR hakemi belli oldu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 21.30’da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu - 1. Resim

Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakada VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR’da da Zorbay Küçük, Esat Sancaktar ve Serkan Tokat görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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