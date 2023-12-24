24 Aralık 2023 18:26 - Güncelleme : 24 Aralık 2023 18:29
Süper Lig devinden Yusuf Sarı’ya teklif! İşte transfer bedeli
Siyah-beyazlı kulüp, başarılı performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Sarı için Adana Demirspor'a teklif yaptı.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer çalışmaların başladı.
Beinsports'un haberine göre; siyah beyazlılar Yukatel Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Sarı'ya 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
Yukatel Adana Demirspor'un 2022-23 sezonunda transfer ettiği ve üç yıllık sözleşme imzaladı.
YUSUF SARI'NIN BU SEZONKİ KARNESİ
Yusuf Sarı, bu sezon 16 Süper Lig maçında forma giydi ve 6 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu son dönemdeki formuyla milli takımda da forma giymeye başardı.