Süper Lig devinden Yusuf Sarı’ya teklif! İşte transfer bedeli

24 Aralık 2023 18:26 - Güncelleme : 24 Aralık 2023 18:29

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, transfer çalışmaların başladı.

Beinsports'un haberine göre; siyah beyazlılar Yukatel Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Sarı'ya 2.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Yukatel Adana Demirspor'un 2022-23 sezonunda transfer ettiği ve üç yıllık sözleşme imzaladı.

YUSUF SARI'NIN BU SEZONKİ KARNESİ

Yusuf Sarı, bu sezon 16 Süper Lig maçında forma giydi ve 6 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu son dönemdeki formuyla milli takımda da forma giymeye başardı.