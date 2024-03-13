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13 Mart 2024 03:08 - Güncelleme : 13 Mart 2024 05:41

Süper Lig'de 2 başkan ve 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi... Dursun Özbek de aralarında

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den iki başkan ve dokuz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Süper Lig&#039;de 2 başkan ve 9 kulüp PFDK&#039;ye sevk edildi... Dursun Özbek de aralarında
Tff, Pfdk, Galatasaray

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Gaziantep FK, farklı gerekçelerle disipline verildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Mondihome Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman da PFDK'ye gönderildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleriyle Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Teksüt Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik'i de disipline sevk etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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