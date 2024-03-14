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14 Mart 2024 14:23 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:24

Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar açıklandı

Süper Lig'de şu ana kadar en çok penaltı alan takımların listesi belli oldu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde şu ana kadar en çok penaltı alan takım belli oldu. 

Transfermartk'ın açıkladığı listede Trendyol Süper Lig'de 29. hafta sonrası en fazla penaltı alan takımlar sıralandı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk mücadelesinde olduğu gibi penaltı alanındaki yakınlık da dikkat çekiyor.

İŞTE EN ÇOK PENALTI ALAN TAKIMLAR

20 - VavaCars Fatih Karagümrük - 1

19 - Çaykur Rizespor - 1

18 - Trabzonspor - 1

17 - İstanbulspor - 2

16 - Bitexen Antalyaspor - 3

15 - MKE Ankaragücü - 3

14 - EMS Yapı Sivasspor - 4

13 - RAMS Başakşehir - 4

12 - Kasımpaşa - 5

Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar açıklandı - 1. Resim

11 - Mondihome Kayserispor - 5

10 - Gaziantep FK - 5

9 - Beşiktaş - 5

Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar açıklandı - 2. Resim

8 - Siltaş Yapı Pendikspor - 6

7 - Corendon Alanyaspor - 6

6 - Yukatel Adana Demirspor - 7

5 - Yılport Samsunspor - 7

4 - Atakaş Hatayspor - 7

3 - Tümosan Konyaspor - 8

2 - Galatasaray - 12

Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar açıklandı - 3. Resim

1 - Fenerbahçe - 15

Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar açıklandı - 4. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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