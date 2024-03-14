Süper Lig'de en çok penaltı alan takımlar açıklandı

14 Mart 2024 14:23 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:24

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde şu ana kadar en çok penaltı alan takım belli oldu.

Transfermartk'ın açıkladığı listede Trendyol Süper Lig'de 29. hafta sonrası en fazla penaltı alan takımlar sıralandı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk mücadelesinde olduğu gibi penaltı alanındaki yakınlık da dikkat çekiyor.

İŞTE EN ÇOK PENALTI ALAN TAKIMLAR

20 - VavaCars Fatih Karagümrük - 1

19 - Çaykur Rizespor - 1

18 - Trabzonspor - 1

17 - İstanbulspor - 2

16 - Bitexen Antalyaspor - 3

15 - MKE Ankaragücü - 3

14 - EMS Yapı Sivasspor - 4

13 - RAMS Başakşehir - 4

12 - Kasımpaşa - 5

11 - Mondihome Kayserispor - 5

10 - Gaziantep FK - 5

9 - Beşiktaş - 5

8 - Siltaş Yapı Pendikspor - 6

7 - Corendon Alanyaspor - 6

6 - Yukatel Adana Demirspor - 7

5 - Yılport Samsunspor - 7

4 - Atakaş Hatayspor - 7

3 - Tümosan Konyaspor - 8

2 - Galatasaray - 12

1 - Fenerbahçe - 15