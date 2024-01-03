Süper Lig'de yayıncı kuruluş değişiyor! İşte en güçlü aday...

03 Ocak 2024 18:36 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 18:37

2023/24 sezonu sonrası TFF ile sözleşmesi dolacak olan beIN Sports, yeni dönem için geçtiğimiz ay TFF'ye çağrıda bulundu. Yayıncı kuruluştan TFF'ye, "TFF’'ye; “sözleşmeyi iyileştirip uzatmayı düşünmüyoruz, ihaleye çıkın" resti geldi.

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, TFF'nin yeni süreci başlattığını duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. Yayın ihalesinin "İhale Genel Şartnamesi" ve her bir pakete ait "Özel Şartnameler" ile eklerini satın alma süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

5 PAKETE 300 BİN TL YATIRILACAK

Açıklamanın devamında, "Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ve ortak girişimler/iş ortaklıkları; İhale Genel Şartnamesi ile birlikte Paket A, Paket B, Paket C, Paket D ve Paket E Özel Şartnamelerini ve eklerini içeren ihale dokümanlarını, satış bedeli olan 300.000 TL'yi TFF'nin Denizbank A.Ş. TR41 0013 4000 0600 1423 8000 01 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek 26.01.2024 günü saat 17.00'ye kadar, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde mukim TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden çalışma saatleri içerisinde yetkili kişilerce elden teslim alabilirler" denildi.

Yayın ihalesi için son teklif tarihini açıklayan TFF, bu tarihi "Teklif vermek için son tarih 14/02/2024 Çarşamba günü saat 14.00 olup, verilen teklifler Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nca oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir" olarak duyurdu.

TEKLİFLER DÜZENLEMELERE AÇIK OLACAK

İhale komisyonun hakları hakkında, "İhale Komisyonu, ilk teklifleri değerlendirdikten sonra isteklilerin hepsinden veya bir kısmından yeni teklif isteyebilir. İhale Komisyonunun vereceği makul süre içerisinde ilgili kişilerden yeni tekliflerini sunmaları istenir. İhale komisyonu gerek gördüğü kadar yeni teklif alabilir. Yeni teklifler İhale Genel Şartnamesi'nde belirtilen usul ile sunulur" denildi.

29 ŞUBAT'A KADAR İHALE SÜRECİ BİTECEK

29 Şubat'a kadar tamamlanması planlanan süreçte yayıncılar tekliflerini sunacak.

EN CİDDİ ADAY; SARAN

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni alamayan Katarlı şirket beIN Sport'un bu sefer de Süper Lig ihalesine katılmayacağı öğrenildi.

İhaleye devlet kurumu olan TRT'nin yanı sıra S Sport kanalının sahibi, iş insanı Saddettin Saran'ın da ihaleye katılması planlanıyor. Saran, daha önce yaptığı açıklamada ihalede iddialı olduklarını söylemiş ve mevcut yayıncı kuruluştan daha iyi bir yayın keyfi sunacaklarını iddia etmişti.