Süper Lig'de yeni 'VAR' uygulaması! TFF duyurdu: İlk kez derbide uygulanacak

01 Mart 2024 17:10 - Güncelleme : 01 Mart 2024 17:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tartışmaların bitmek bilmediği VAR sistemiyle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı.

TFF, Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren sezon sonuna kadar toplam 4, ayrıca Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında uygulamanın kullanılacağını belirtti.

İKİNCİ VAR SİSTEMİ EKLENİYOR

Federasyonunun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig'de 28. haftadan itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası Finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support uygulamasına geçilecektir. Müsabaka esnasında UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi Finali'nde ve EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da uygulanan VAR hakeminin yanında, ikinci bir VAR hakemi VAR SUPPORT / VAR Destekleyicisi sistemi kullanılacaktır.

VAR hakemlerinin gerisinde ikinci bir VAR hakeminin görev yapacağı sistemde nihai karar yine VAR hakemine ait olup, 'VAR destekleyicisi' sadece ekran takibi ile en iyi açıyı bulma ve kriterlerin teyidi konusunda VAR'a yardımcı olacaktır.

İLK KEZ DERBİDE UYGULANACAK

VAR Support Sistemi'nin Trendyol Süper Ligi'nin kalan maçlarında uygulanacağı müsabakalar:

28. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

30. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

34. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

Ayrıca VAR Support Sistemi; Turkcell Süper Kupa maçı ve Ziraat Türkiye Kupası final maçında da uygulanacak.