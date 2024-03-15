Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu
Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. İşte Süper Lig'in en değerli 11'i...
Trendyol Süper Lig'de top koşturan yıldızların performanslarına göre piyasa değerli değişiyor. Transfermarkt, Süper Lig için 2024'ün ilk piyasa değeri güncellemesini yaptı.
İşte Süper Lig'in en pahalı 11'i...
SÜPER LİG EN PAHALI 11'İ
Dominik Livakovic - Fenerbahçe | 11 milyon euro
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray | 13 milyon euro
Victor Nelsson - Galatasaray | 15 milyon euro
Davinson Sanchez - Galatasaray | 17 milyon euro
Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe | 20 milyon euro
Gedson Fernandes - Beşiktaş | 16 milyon euro
Fred - Fenerbahçe | 19 milyon euro
Sebastian Szymanski - Fenerbahçe | 20 milyon euro
Cengiz Ünder - Fenerbahçe | 16 milyon euro
Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray | 17 milyon euro
Mauro Icardi - Galatasaray | 18 milyon euro
EN ÇOK DEĞER KAZANAN FUTBOLCU SEMİH
Güncellemenin en çok değer kazanan futbolcusu Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy oldu. Kılıçsoy'un piyasa değeri, 550 bin €'dan büyük bir sıçrama yaparak 8 milyon €'ya ulaştı.