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15 Mart 2024 18:00 - Güncelleme : 15 Mart 2024 18:27

Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu

Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. İşte Süper Lig'in en değerli 11'i...

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Süper Lig&#039;in en değerli 11&#039;i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de top koşturan yıldızların performanslarına göre piyasa değerli değişiyor. Transfermarkt, Süper Lig için 2024'ün ilk piyasa değeri güncellemesini yaptı.

İşte Süper Lig'in en pahalı 11'i...

SÜPER LİG EN PAHALI 11'İ

Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu - 1. Resim

Dominik Livakovic - Fenerbahçe | 11 milyon euro

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray | 13 milyon euro

Victor Nelsson - Galatasaray | 15 milyon euro

Davinson Sanchez - Galatasaray | 17 milyon euro

Ferdi Kadıoğlu - Fenerbahçe | 20 milyon euro

Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu - 2. Resim

Gedson Fernandes - Beşiktaş | 16 milyon euro

Fred - Fenerbahçe | 19 milyon euro

Sebastian Szymanski - Fenerbahçe | 20 milyon euro

Cengiz Ünder - Fenerbahçe | 16 milyon euro

Kerem Aktürkoğlu - Galatasaray | 17 milyon euro

Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu - 3. Resim

Mauro Icardi - Galatasaray | 18 milyon euro

EN ÇOK DEĞER KAZANAN FUTBOLCU SEMİH 

Güncellemenin en çok değer kazanan futbolcusu Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy oldu. Kılıçsoy'un piyasa değeri, 550 bin €'dan büyük bir sıçrama yaparak 8 milyon €'ya ulaştı. 

Kaynak: TGRT Haber
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