07 Ocak 2024 21:12 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 21:18
Süper Lig’in yeni gol kralı Edin Dzeko
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Edin Dzeko, bu maçı da boş geçmedi ve krallık yarışında zirveye yerleşti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İstanbulspor karşısında rahat bir oyun sergileyen ve farka giden Sarı-Lacivertli takım, 46 dakikada tam 5 gol birden buldu. Kanarya'da 4 gol Cengiz Ünder'den ve 1 gol de Edin Dzeko'dan geldi.
Ligin ilk bölümünde 12 gol kaydederek Galatasaraylı Mauro Icardı ile gol krallığında zirveyi paylaşan Dzeko, 13. golünü İstanbulspor'a atarak gol krallığında zirveye yerleşti. Edin Dzeko tüm kulvarlarda ise 17 gole ulaştı.
An itibarıyla Süper Lig'de gol krallığı yarışı
Dzeko: 13 gol
Icardi: 12 gol
Thiam: 11 gol
Aytaç: 9 gol
Szymanski: 8
Onuachu: 8
Buksa: 8
Cikalleshi: 8
M'Baye Niang: 8
Manaj:8
Tadic: 7
Dragus: 7