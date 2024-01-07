Süper Lig’in yeni gol kralı Edin Dzeko

07 Ocak 2024 21:12 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 21:18

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İstanbulspor karşısında rahat bir oyun sergileyen ve farka giden Sarı-Lacivertli takım, 46 dakikada tam 5 gol birden buldu. Kanarya'da 4 gol Cengiz Ünder'den ve 1 gol de Edin Dzeko'dan geldi.

Ligin ilk bölümünde 12 gol kaydederek Galatasaraylı Mauro Icardı ile gol krallığında zirveyi paylaşan Dzeko, 13. golünü İstanbulspor'a atarak gol krallığında zirveye yerleşti. Edin Dzeko tüm kulvarlarda ise 17 gole ulaştı.

An itibarıyla Süper Lig'de gol krallığı yarışı

Dzeko: 13 gol

Icardi: 12 gol

Thiam: 11 gol

Aytaç: 9 gol

Szymanski: 8

Onuachu: 8

Buksa: 8

Cikalleshi: 8

M'Baye Niang: 8

Manaj:8

Tadic: 7

Dragus: 7