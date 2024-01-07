Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 07 Ocak 2024 21:12 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 21:18

    Süper Lig’in yeni gol kralı Edin Dzeko

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Edin Dzeko, bu maçı da boş geçmedi ve krallık yarışında zirveye yerleşti.

    Süper Lig’in yeni gol kralı Edin Dzeko
    Mauro Icardi, Fenerbahçe

    Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    İstanbulspor karşısında rahat bir oyun sergileyen ve farka giden Sarı-Lacivertli takım, 46 dakikada tam 5 gol birden buldu. Kanarya'da 4 gol Cengiz Ünder'den ve 1 gol de Edin Dzeko'dan geldi.

    Ligin ilk bölümünde 12 gol kaydederek Galatasaraylı Mauro Icardı ile gol krallığında zirveyi paylaşan Dzeko, 13. golünü İstanbulspor'a atarak gol krallığında zirveye yerleşti. Edin Dzeko tüm kulvarlarda ise 17 gole ulaştı.

    An itibarıyla Süper Lig'de gol krallığı yarışı

    Dzeko: 13 gol

    Icardi: 12 gol

    Thiam: 11 gol

    Aytaç: 9 gol

    Szymanski: 8

    Onuachu: 8

    Buksa: 8

    Cikalleshi: 8

    M'Baye Niang: 8

    Manaj:8

    Tadic: 7

    Dragus: 7

     

    Haberler>Spor>Süper Lig’in yeni gol kralı Edin Dzeko
    Etiketler
    Mauro IcardiFenerbahçe
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...