Süper Lig'in yeni yayıncı kuruluşu kim olacak? İşte ihaleye hazırlanan firmalar 

06 Ocak 2024 18:51 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 18:52

2023/24 sezonu sonrası TFF ile sözleşmesi dolacak olan beIN Sports, yeni dönem için geçtiğimiz ay TFF'ye çağrıda bulundu. Yayıncı kuruluştan TFF'ye, "TFF’'ye; “sözleşmeyi iyileştirip uzatmayı düşünmüyoruz, ihaleye çıkın" resti geldi.

SÜREÇ RESMEN BAŞLADI

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, TFF'nin yeni süreci başlattığını duyurdu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. Yayın ihalesinin "İhale Genel Şartnamesi" ve her bir pakete ait "Özel Şartnameler" ile eklerini satın alma süreci başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

İHALEYE GİRECEK FİRMALAR BELLİ OLDU

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Süper Lig'in yayın haklarıyla ilgilenen ve projelerini hazırlamaya başlayan kurumlar olduğunu belirtti.

Hamzaoğlu bu grupların; Saran, Turkcell ve Türk Telekom ıkduğunu söyledi. "Turkcell ve Türk Telekom grubu bu proje için hazırlanıyor." diyen Hamzaoğlu, "2 grup birlikte 200 milyon dolar seviyesine çıkabilirler. Henüz netleşen bir durum yok. Sezon sonuna doğru işler netleşir. Saran grubu yayın ihalesine girecek. Böyle bir düşüncesi var. Kulüpler de 90 milyon dolarım yeterli olmadığını söylüyorlar. Yayın haklarının 200-250 milyon dolar seviyesine çıkabilmesi için tüm kulüpler şu anda birleşmiş durumda" diye konuştu.