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    • 05 Ocak 2024 21:54 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 22:04

    Tahkim Kurulu açıkladı: Fred'in cezası düşürüldü

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Fred'e verilen 3 maçlık cezanın 2 maça düşürüldüğünü açıkladı.

    Tahkim Kurulu açıkladı: Fred&#039;in cezası düşürüldü
    Fenerbahçe

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

    Yapılan açıklamada, Fenerbahçe de Fred'e verilen cezanın 3 maçtan 2 maça, Mert Hakan Yandaş'a verilen 2 maçlık cezanın ise 1 maça indirildiği belirtildi.

    Haberler>Spor>Tahkim Kurulu açıkladı: Fred'in cezası düşürüldü
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    Fenerbahçe
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