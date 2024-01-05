05 Ocak 2024 21:54 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 22:04
Tahkim Kurulu açıkladı: Fred'in cezası düşürüldü
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Fred'e verilen 3 maçlık cezanın 2 maça düşürüldüğünü açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu kararları açıklandı.
Yapılan açıklamada, Fenerbahçe de Fred'e verilen cezanın 3 maçtan 2 maça, Mert Hakan Yandaş'a verilen 2 maçlık cezanın ise 1 maça indirildiği belirtildi.