Tahkim Kurulu açıkladı: Fred'in cezası düşürüldü

05 Ocak 2024 21:54 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 22:04

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe de Fred'e verilen cezanın 3 maçtan 2 maça, Mert Hakan Yandaş'a verilen 2 maçlık cezanın ise 1 maça indirildiği belirtildi.