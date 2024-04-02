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02 Nisan 2024 11:17 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:33

Tartışmalara neden olmuştu... Almanya'da o forma numarası yasaklandı!

Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi görücüye çıkardığı formalardaki 44 numara tartışma konusu oldu. Nazi sembolüne benzemesi sebebiyle formanın basılması yasaklandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Tartışmalara neden olmuştu... Almanya&#039;da o forma numarası yasaklandı!

Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 öncesi tanıttığı formalardaki 44 numara iddiası gündeme bomba gibi düştü .

Pembe ve beyaz olarak iki farklı forma görücüye çıkaran Almanya Milli Takımı'nda 44 numaralı formaların yazı tipinden dolayı Nazi sembolüne benzemesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

44 NUMARA YASAKLANDI

Tepkilerin ardından Almanya Milli Takımı'nın yeni formasında yazı tipinin "Nasyonal Sosyalist Parti" sembolüne benzediği gerekçesiyle 44 numaralı forma basılması yasaklandı.

Takımda "44" numaralı formayı giyen bir oyuncu yoktu ancak taraftarlar kendileri için bu numarayı satın aldıkları formaya bastırabilirdi. Bu kararla birlikte de bu ihtimalin önüne geçilmiş oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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