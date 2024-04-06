TFF başkanlığına aday olacak mı? Murat Sancak'tan açıklama geldi 

06 Nisan 2024 22:27 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 22:32

Süper Lig kulüpleri, göreve geldiği günden bu yana eleştirilerin odağında olan Mehmet Büyükekşi'nin seçimli genel kurula gitmesini talep etti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kulüpler, TFF'nin seçimli genel kurula gitmesini talep ederken Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak'ın TFF Başkanlığına adaylığını koyacağı iddia edildi.

TFF başkanlığına aday olacağı iddia edilen Murat Sancak konuya ilişkin X hesabından açıklamada bulundu. Adana Demirspor'un eski başkanı iddiaları net bir dille yalanladı.

"TFF BAŞKANI OLMA HEDEFİM YOK"

Murat Sancak yaptığı açıklamada çıkan iddiaları yalanlarken, "Bazı sosyal medyada benim için TFF başkanı olmamı öneren, layık gören herkese çok teşekkür ederim. Ama velakin benim öyle bir talebim, bir amacım, bir hedefim yok, olmayacak da benim tek bir amacım ve hedefim var, Türk futbolunu adaletle layıkıyla, amasız Türk futbolunun sorunlarıyla ve gelişimiyle uğraşacak birini ve ekibini ayrıca 4+1 kulübün adamı değil, hukukun üstünlüğüne inanan adaletle yönetecek bir ekibin, ortaya çıkmasına katkı sağlamak adına, her türlü mücadeleyi, amasız bir şekilde vereceğimi, herkesin bilmesini isterim, saygılarımı ve sevgilerimi kabul edin lütfen" dedi.